Am Wörthersee sorgen mögliche Verbote für Aufregung bis in die Landesregierung. Am Weißensee war man schon einen Schritt weiter. Doch jetzt geht ein skurriler Streit um ein Bauverbot zurück an den Start. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) entschieden und mit seiner Begründung („Rechtswidrigkeit des Inhaltes“) den Kärntner Behörden eine Breitseite verpasst.