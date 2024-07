In Kärnten gehen die Wogen vor allem unter Touristikern hoch, seit das „Schutz- und Nutzungskonzept Wörthersee“ der Abteilung 12 – Wasserwirtschaft des Amtes der Kärntner Landesregierung veröffentlicht wurde. In der Pressekonferenz nach der Regierungssitzung am Dienstag war der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) daher um Aufklärung bemüht. Dass ein internes Brainstorming-Papier den Weg in die Öffentlichkeit gefunden habe, bezeichnete es als „erschreckend“, nichtsdestotrotz sei man verpflichtet, Verbesserungsmaßnahmen für den ökologischen Zustand des Wörthersees zu erarbeiten. Und dabei gehe es nicht um die Wasserqualität, denn diese sei hervorragend, so Fellner: „Aber was wir laufend überprüfen, ist der ökologische Zustand.“