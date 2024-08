Seit dieser Woche hat die Gemeinde Weißenstein einen neuen Friseursalon: „Verena Elisa Hair and Make Up“ im Mehrzweckhaus Töplitsch. Verena Buchacher (32) aus Puch verwirklicht damit ihren Traum von der Selbstständigkeit. „Schon immer wollte ich mich selbstständig machen. Mit der Location in unmittelbarer Nähe habe ich den optimalen Platz gefunden“, erklärt die Friseurin und Visagistin. Mit ihrem Salon möchte sie insbesondere den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde eine Friseurmöglichkeit bieten, da es zwischen Feistritz an der Drau und Villach bisher keine entsprechende Einrichtung gab.

Nach 17 Jahren Berufserfahrung, einer Ausbildung zur Visagistin im Jahr 2012 und dem Abschluss als Friseurmeisterin 2022, möchte Buchacher ihren Kunden ein umfassendes Angebot bieten. „Die Leidenschaft zu meinem Beruf treibt mich an, ständig Weiterbildungen zu absolvieren. So kann ich in meinem Salon das Gesamtpaket von Haar- und Make-Up-Styling anbieten“, sagt sie. Die zweifache Bubenmama hat den Schritt in die Selbstständigkeit auch aus dem Wunsch nach Flexibilität und der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewagt. „Vorerst habe ich keine fixen Öffnungszeiten. Termine gibt es nach Vereinbarung, sodass ich meinen Kundinnen und Kunden flexiblere Zeiten anbieten kann“, betont sie. Abends einen Termin zu vereinbaren, wird bei ihr ebenfalls möglich sein.

Haarverdichtung und Stufenschnitte

Ihr neu eingerichteter Salon öffnet am 8. August. Ein Thema, dem sie sich in ihrer Arbeit verstärkt widmen wird, sind Haarverlängerungen und Haarverdichtungen. „Haarausfall wird bei den Kunden immer mehr zum Thema. Im Salon habe ich auch Produkte gegen Haarausfall“, erklärt sie. Zudem bietet sie hochwertige Friseurprodukte an, die sie sorgfältig ausgewählt hat. „Im Trend sind momentan wieder warme Farbtöne, weg von den aschigen Nuancen. Auch Stufenschnitte sind wieder beliebt – sowohl bei Frauen als auch bei Männern“, verrät die Friseurmeisterin.

Beim Umbau erhielt sie Unterstützung von ihrem Partner sowie Freunden und Familie: „Was mich besonders freut, ist die ruhige Atmosphäre. Da ich vorerst alleine arbeite, werden nie viele Kunden im Salon sein.“ Für die Zukunft plant Buchacher eventuell die Einstellung eines Lehrlings oder einer weiteren Mitarbeiterin, abhängig davon, wie sich das Geschäft entwickelt. Auf ihrer Instagram-Seite verene_elisa_hairandmakeup gibt sie Einblicke in ihre Arbeit und ermöglicht eine direkte Terminvereinbarung. Im Foyer des Salons werden zudem Handwerksprodukte von Freunden und Bekannten angeboten, die dort käuflich erworben werden können.