Nach dem eine Zwergohreule aus ihrem Nest am Kurpark aus einer Baumkrone gefallen war und von einem Touristen am Polizeiposten abgegeben wurde, kümmerte sich der Chef der Adlerwarte Franz Schüttelkopf um die seltene Vogelart. Jetzt wo sie wieder aufgepäppelt wurde, wurde die Zwergohreule im Kurpark mit Hilfe der Feuerwehr-Leiter in Beisein von Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) und der Polizeiabordnung Velden wieder in der Baumkrone ausgesetzt.