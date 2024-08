Eine neue Ausstellung für Velden! Die Prominenz am See gab sich auf der Klagenfurter Straße die Ehre, als Künstler Max Wiedemann am Samstag Abend seine neue Werk-Serie präsentierte. „Velden - vor acht Jahren kam ich nach meiner Scheidung her und habe noch viel vor. Danke an all meine Freunde, die mich unterstützen!“, so der schillernde „urbane“, blondierte Maestro.