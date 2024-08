Die Schiebermütze sitzt. Der markante Schnurrbart sowieso. Charly Kaisers Augen leuchten, als er in seinem „Band-Wohnzimmer“ rastet und in Erinnerungen schwelgt. Hier, im „Hotel Post“ in Velden, ist der leidenschaftliche Musiker mit seiner Combo im Laufe von Jahrzehnten immer wieder aufgetreten. „Die Leute haben uns das Bier aus den Händen gerissen“, lacht er. „Rekord waren 13 Liter bei einem einzigen Frühshoppen“, stimmt Hotelier und Freund Tono Wrann hinzu.