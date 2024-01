Ist Österreichs Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr? Diese Frage diskutiert Bernd Hinteregger Am Sonntag um 20.05 Uhr auf Sat.1 Österreich mit dem Klagenfurter Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) und dem Kärntner Wirtschaftskammer-Präsidenten Jürgen Mandl.

Starten wird der Moderator den Talk mit einem anderen Thema. Hinteregger will von Liesnig den aktuellen Stand in der „Spitzelaffäre“ wissen. Direkt und schonungslos wird es dann bei den standortbezogenen Fragen. „Schulden machen ohne Ende. Welche Belastungen trauen wir unseren Kindern zu?“, fragt Hinteregger. Chancen, aber auch Risiken für den Wirtschaftsstandort Kärnten sehen beide Gäste in der Koralmbahn.