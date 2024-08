Das wird eine große Sause! Dass Lara Vadlau in Marseille das erste Gold bei Olympischen Sommerspielen überhaupt nach Kärnten holte, wird in der kommenden Woche in ihrem Heimatverein ausgebig zelebriert. „Das Telefon steht kaum still. Wir im Club haben wenig dazu beigetragen, aber wir freuen uns natürlich mit ihr. Es ist verdammt selten und für uns das Wichtigste die Freude von Lara und Luki bei uns im Club spüren. Just ist es beschlossen: wir haben am kommenden Donnerstag am 15.8 um 17 Uhr einen Empfang im Schmalzl, der Landeshauptmann Kaiser kommt auch vorbei“, kündigt Günther Perchinig vom Yachtklub Velden an.