In der Gemeinderatssitzung in Bad Bleiberg am vergangenen Montag, 8. Juli, wurde den 19 Gemeinderäten ein Projekt vorgestellt, das die digitale Nachnutzung von leerstehenden Stollen durch ein ökologisches Rechenzentrum vorsieht. Die in der Steiermark ansässige Firme „Diggers“ ist spezialisiert auf sogenannte ökologische Cloud-Rechenzentren, die einen niedrigeren Stromeinsatz versprechen, eine integrierte Abwärmenutzung haben und Grünstrom benutzen.