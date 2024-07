Ein 44-Jähriger wurde am Montag in Villach Opfer von Trickbetrügerinnen. Es war gegen 16.45 Uhr, als zwei Frauen den Mann aus dem Bezirk Villach-Land auf dem Parkplatz eines Geschäftes in ein Gespräch verwickelten. Sie baten den Kärntner, einen Fünf-Euro-Schein zu wechseln.

Diesem Wunsch kam der Mann nach. Nach dem durchgeführten Geldwechsel packte er seine Brieftasche wieder in seine Tasche. Daraufhin wurde er erneut in ein Gespräch bezüglich einer Ortsauskunft verwickelt. Währenddessen schnitt die zweite Täterin laut Polizeibericht die Tasche auf und stahl die darin befindliche Brieftasche. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst im Geschäft.

Eine sofortige Nachschau am Parkplatz und eine durchgeführte Fahndung verliefen negativ. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.