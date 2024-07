Ein optimistisches 3:1 war der gängigste Fußballtipp am Dienstagabend im Congress Center Villach. Während sich runderhum alles auf das Spiel Österreich gegen Türkei einschwor, standen dort, beim ersten „Primus Vor-Award“ der Kleinen Zeitung sechs regionale Zukunftsideen im Vordergrund. „Wir werden heute Abend aus 110 eingereichten Projekte aus den Bereichen Bildung, Nachhaltigkeit, Baukultur, Digitalisierung, Infrastruktur und Unternehmensfreundlichkeit Sieger ehren. Gewinner sind aber alle, die sich Gedanken über die Weiterentwicklung ihrer Region machen“, waren sich die Gastgeber Kleine-Chefredakteur Wolfgang Fercher und Geschäftsstellenleiter Oliver Bergauer einig. „Und das Spiel wird dabei nicht zu kurz kommen, ich habe schon verstanden, dass mit dem Codewort Fußball der größte Applaus kommt“, wieß Moderatorin Martina Klementin auf die anschließende Live-Übertragung im Saal hin.

Für Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist die Idee, Projekte, die den öffentlichen Raum betreffen, zu ehren, „großartig, weil wir hier in einen Bereich gehen, der so viel Verantwortung und Zukunft zeigt“, war er sich sicher. Und schon standen die Sieger der Reihe nach auf der Bühne und holten sich Lorbeeren für jahrelange Ideengebung und Aufbauarbeit ab. Bis Anfang Juni konnten sie Konzepte einreichen, eine zwölfköpfige Jury unter Roland Murauer (Cima) traf final die Entscheidung. „Es war ein schöner Prozess, weil zu sehen war, wie viel an Know How da ist“, betonte er. Die Sieger kamen aus dem Strahlen nicht heraus und überzeugten mit Projekten, die vielfach auch als Basis für noch viel mehr gesehen werden können.

Prominente Gästeliste

Unter den Gästen des Gala-Abends fanden sich Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Peter Heymich (Kärntner Gemeindebund), Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ), der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und zahlreiche andere Bürgermeister und Gemeindevertreterinnen, Jürgen Mandl (Wirtschaftskammer), Johannes Broschek (PSC Public Software & Consulting GmbH), Robert Gojkovis (Volksbank Kärnten), Ferdinand Bucher (Wiener Städtische), Erwin Smole (Stadtwerke), Wolfgang Gratzer (Generali), Klaus Ehrenbrandtner (Kärnten Werbung), Astrid Körner (Diakonie), Harald Repar (Landeswohnbau Kärnten), Wolfram Stöby (Fortschritt Wohnbau), Kurt Tschemernjak (Kärntner Landesversicherung), Petra Bergauer (FH Kärnten), Christoph Herzeg (ehemaliger Magistratsdirektor Villach), Alfred Winkler (interimistischer Magistratsdirektor Villach), Isabella Penz (Bildungsdirektorin), Adolf Melcher (Kelag), Pierre Bechler (Stadtmarketing Villach) und viele andere.

Im Anschluss an die Gala wurde der Saal zum EM-Public-Viewing umfunktioniert. Aus dem prognostizierten 3:1 wurde leider nichts, die Daumen für die Nationalelf blieben bis zur letzten Minute gedrückt.