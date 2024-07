„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt“ ist eine dem damaligen IBM-Chef Thomas Watson zugeschriebene, fulminante Fehleinschätzung der Zukunft. 1943 haben auch Experten nicht gesehen, dass Prozessoren zukünftig in der Hosentasche Platz finden werden. Für die Soziologin Elisabeth Varga, Keynote-Speakerin beim Primus-VOR-Zukunftstag der Kleinen Zeitung, macht Expertentum mitunter zukunftsblind. Vor steht für Verantwortung, Öffentlichkeit und Regionalität.

Die Expertin für digitale und reale Orte der Zukunft skizzierte das sich verändernde Zusammenleben. Die Wege führen in Richtung mehr Gemeinschaft. „Vor der Industrialisierung waren Wohnen und Leben nicht so separiert, wie wir das heute als selbstverständlich empfinden“, sagt Varga. Veränderungen in den Modellen der Lebensphasen bedingen auch neue Lebensräume für die Zukunft. In der Adoleszenz steigen die Möglichkeiten junger Menschen beinahe im gleichen Ausmaß wie die Zahl der Single-Haushalte. Nach der Rushhour, in der man es plötzlich eilig hat, steigen in der Phase des zweiten Aufbruchs die Scheidungsraten, während aufgrund verbesserter medizinischer Versorgung der Zeitraum des Unruhestandes immer weiter verlängert wird.

Dass es an Lebensräume neue Anforderungen gibt, merke man dann schon, wenn das Haus unter der Woche zu groß ist und am Wochenende zu klein, wenn die Patchworkfamilie kommt. „Menschen erzählen mir immer wieder, dass sie sich wohnlich verändern wollen, wenn die Kinder aus dem Haus sind“, sagt Varga und beruhigt gleichzeitig: „Es ist ganz normal, Angst vor einer ungewissen Zukunft zu haben.“

„Bahn fährt in beide Richtungen“

Eine Veränderung von Wohn- und Arbeitsräumen und vielem mehr wird auch die neue Koralmbahn bringen. Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik der Wirtschaftskammer Kärnten, richtete einen Appell an alle Entscheidungsträger, die Chancen zu nutzen, die dieses Jahrhundertprojekt mit sich bringt. „Der gelernte Kärntner sagt: Die fahren jetzt alle mit der Bahn weg raus und kommen nicht mehr zurück. Wir haben das aber untersuchen lassen: Sie fährt in beide Richtungen“, sagte Draxler mit einem Augenzwinkern in Richtung aller Berufspessimisten.

Wenn ein Infrastrukturprojekt entsteht, profitieren urbane und periphere Räume gleichermaßen. Neue Räume, egal ob Gewerbe, Industrie oder Wohnen, werden entlang der Strecke entstehen. „Bei Tunneln oder Brücken haben auch in der Vergangenheit immer schon beide Räume profitiert. Wachstum wird entstehen, man muss die Chancen nur nutzen“, sagt Draxler. Die Koralmbahn, die im Dezember 2025 in Betrieb geht, wird aus Kärntner Sicht nicht das Ende der Strecke sein. Der Semmeringbasistunnel wird 2030 die Fahrtzeit von Klagenfurt nach Wien auf zwei Stunden und 40 Minuten verkürzen.

Vorzeigeprojekte im Mittelpunkt

Bei den Projektsessions des Zukunftstags wurden Vorzeigeprojekte aus den Primus-Kategorien Bildung, Infrastruktur, Unternehmensfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Baukultur und Digitalisierung präsentiert. Wie die artBOX St. Gertraud, die ein von Abwanderung, Leerstand und Tristesse geprägtes Frantschach gemeinsam mit zahlreichen weiteren Projekten und Maßnahmen wiederbeleben konnte. Oder die mobilen Galerien von „Art Let Out“, die den Leerstand in der Klagenfurter Innenstadt künstlerisch zu nutzen wussten. Ebenfalls vor den Vorhang geholt wurden unter anderem der City-Bonus der Stadt Villach, die Junior Mini Company oder das Klagenfurter Vorzeigeprojekt Hi Harbach.