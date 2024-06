Wer derzeit druch die Drauparkstraße spaziert, bleibt seit kurzem vor der Hausnummer 2 stehen und fragt sich, welches Geschäft sich hier ansiedeln könnte. Ein QR-Code führt auf ein Instagramprofil. Hinter dem Profil und der Geschäftseröffnung steckt Antonio Rajič aus Villach, selbsternannter Nerd und großer Fan von japanischen Comic- und Animeserien, Mangas und Fantasy-Gesellschaftsspielen. Seinen Beruf als Medienfachmann bei Globo Lighting gibt der 31-Jährige nicht auf, wird aber zukünftig nachmittags und in den Abendstunden für die Kunden geöffnet haben. „Seit meiner Kindheit liebe ich Sammelkarten-. Brett- und Computerspiele, besonders die japanische Kultur hat es mir angetan“, erzählt der Neo-Geschäftsinhaber.

Neo-Geschäftsinhaber Antonio Rajič ist seit seiner Kindheit Fan von Mangaserien, Sammelspielkarten und Animes © KK/Privat

Fangemeinde wird immer größer

Die Fangemeinde wächst und wächst, über Whatsapp-Gruppen und Social-Media-Kanäle werden Spieleabende geplant und organisiert, manches Mal sogar in Verkleidung. „Menschen hängen zu viel am Handy und treffen sich kaum noch außerhalb des Netzes. Das Geschäft soll zukünftig erste Anlaufstelle sein, um Villacher, die so wie ich gerne spielen und tauschen, zu vernetzen“, gibt Rajič einen Ausblick. Neben Comicheften, Sammelkarten, Retro-Spielen und Raritäten gibt es auch Replika, wie beispielsweise der Schlüssel des DeLorean aus ‚Zurück in die Zukunft‘.

Bezogen wird die Ware über Zwischenhändler in Deutschland, Belgien und Frankreich sowie speziell aus Japan, dem Ursprungsland der erfolgreichen Anime-Serien. Vorerst möchte der Villacher mit kroatischen Wurzeln alleine im Geschäft stehen, um das finanzielle Risiko möglichst gering zu halten. „Ich habe meine bisherige Wohnung gekündigt und wohne jetzt im ersten Stock vom Geschäft. So halte ich das Risiko möglichst gering, finanziell einen Bauchfleck zu machen“.

© KLZ/Klaus Steiner

In zehn Jahren sieht sich der IT-HAK-Absolvent in einem größeren Geschäft, mit Parkplätzen davor, mit ein bis zwei Angestellten, die erste Ansprechpartner in Villach sein sollen, wenn es um die vielfältige japanische Manga- und Animelkultur geht.