Im Untergeschoss dröhnte der Bass aus der legendären „Discothek Fun“, wenn die Türsteher eine Einlass- und Gesichtskontrolle vornahmen. Einen Stock höher schwitzen die Villacherinnen und Villacher im großzügigen Fitnesscenter. In den Obergeschossen traf man auf müde Touristen, oft Durchreisende, die im „Globo Plaza Hotel“ übernachteten. Das Hotel an der Ossiacher Zeile war ein pulsierendes und bekanntes. Dies ist es lange nicht mehr - und die Zukunft seit geraumer Zeit in Arbeit.

2022 wurde Umbau bereits präsentiert

Am Objekt wird gebaut oder soll gebaut werden. 2022 wurde noch öffentlich über den Umbau und die Erneuerung gesprochen, seitdem ist nicht viel passiert. Das Hotel hat geschlossen, übrig geblieben nur mehr das Tanzstudio von Babsi Koitz, die Ordination von Dr. Gerd Clement, das Bewerbungszentrum „bit“ vom AMS Villach, beides bis Ende des Jahres, das Fotostudio von Nina Siutz Fotografie, ein Fitnessstudio und die Drive-In Pizzeria „da Cosimo“.

Derzeit befindet sich das Gebäude zu 51 Prozent im Eigentum der „EGLO Immobilien GmbH“ mit Sitz in Schwaz in Tirol und zu 49 Prozent von Marcel Ranzinger, der im Juli 2021 den Finkensteiner Hof übernommen und umgebaut hat.

Abbrucharbeiten wurden vorgezogen, Planung eingereicht

„Derzeit läuft die Planungsphase, da das Objekt von Grund auf neu saniert wird und sich auch die Struktur des Gebäudes ändern wird. Aufgrund der Größe dauert leider die Planungsphase etwas länger an“, erklärt Daniel Kostenzer, geschäftsführender Gesellschafter oben genannter „EGLO Immobilien GMBH“. „Die Abbrucharbeiten wurden vorgezogen, sodass die technische Ausstattung des Gebäudes und die statischen Teile sichtbar werden und die Ausführungsplanung darauf Rücksicht nehmen kann“, ergänzt Kostenzer. Der Baubehörde wurde der Genehmigungsplan vorgelegt. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von einem Jahr, das Unternehmen bleibt beim Datum aber vage.

Höchstgrenze an Hotelbetten in Villach bereits erreicht

Laut Innenstadthotel-Sprecherin Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier hat Villach bereits ohne die Hotelzimmer im Globo Plaza eine Höchstgrenze erreicht. Der Wegfall der klassischen Handelsreisenden und zusammengefasste Städtetrips sind Gründe, warum es im Moment nicht mehr Betten braucht. Ihr sind auch keine genauen Pläne zum Globo Plaza bekannt.