Seit sieben Jahren befindet sich das Atelier von Juliane Menzinger am Villacher Hauptplatz, in dem sie neben Passfotografie und Fotoshootings auch die Aufbereitung von alten Fotografien und Videos anbietet. Tausende Villacherinnen und Villacher haben ein von ihr geschossenes Passfoto im Reisepass – der Bereich ist das Hauptgeschäft der Fotografin. Nach mehreren Stationen in anderen Fotografie-Unternehmen wagte sie den Weg in die Selbstständigkeit und holt Menzinger die Villacherinnen und Villacher seit 2017 im eigenen Atelier vor die Linse. Gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter Stefan Heide schafft sie Erinnerungen für die Ewigkeit.

Besondere Herausforderungen sind ihre Spezialität

Neben dem Tagesgeschäft zählen Tier- und Kindershootings zu ihren Lieblingsaufgaben. „Meine größten fotografischen Herausforderungen waren ein Shooting mit fünf ausgewachsenen Hunden, die natürlich nicht brav dagesessen sind, sondern wild und ausgelassen waren und ein Foto für einen Landwirt von seinen fünfzig Kühen im Stall, die alle gleichzeitig in meine Richtung schauen sollten“, lacht Menzinger. Ebenfalls eine Herausforderung, die sie liebt, sind Fotos mit Kindern. „Die echten, puren Emotionen von Kindern einzufangen, sind für mich einmalig“. Im Atelier im 2. Stock ist alles vorbereitet für die Fototermine. „Bei Aktfotografie merke ich anfänglich, wie die Menschen ängstlich und unentspannt sind, meine Aufgabe als Fotografin ist es, ihnen ein Gefühl von Vertrautheit zu geben, damit am Ende ein authentisches Bild herauskommt“, betont Menzinger.

Juliane Menzinger blickt auf 35 Jahre Berufserfahrung zurück © KK Privat

Digitalisierung alter Aufnahmen wird immer beliebter

Privat fotografiert sie im Urlaub – vorzugsweise in der Toskana – auch lieber Menschen als Sehenswürdigkeiten. Für Urlaub bleibt jedoch wenig Zeit. Neben der klassischen Fotografie ist die Digitalisierung von alten Aufnahmen ein immer größer werdendes Geschäft für das Atelier. „Die Nachfrage nach der Digitalisierung von alten Aufnahmen und Videos wird immer mehr. Ich habe sogar schon über 100 Jahre alte Fotoplatten aus Glas digitalisiert, darauf waren Landschaftsaufnahmen von Feistritz. So alte Fotografien zu digitalisieren, Flecken zu entfernten und dann für die Kunden als Foto oder Collage zu drucken ist schon aufregend“, zeigt sich Menzinger begeistert. Ein paar Jahre möchte die Fotografin noch das Atelier führen, ein wenig Zeit um eine Nachfolge zu finden.