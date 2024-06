Am 6. Juni wurde über das Vermögen der Firma „IHK Innovative Heiz- und Kühlregister GmbH“ mit Sitz in Villach ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet, wie der „Alpenländische Kreditorenverband“ bekannt gibt. Das Unternehmen war seit 2006 im Handel und Zusammenbau fertig bezogener Kunststoffelemente zu Fußboden- und Wandheizungsregistern tätig.