Im Jänner war Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) noch auf Eröffnungsbesuch im „Noi“, der Enoteca und Cicchetteria von Gabriele Pezzullo und Meike Sudahl, im Kulturhofkeller in der Lederergasse in Villach. Familie und Beruf zu vereinen, stellte sich für die beiden aber als größeres Problem dar, als zuvor angenommen, daher wurde die Zusammenarbeit im Einvernehmen mit dem Verein „kult:villach“, der die Veranstaltungsräume betreibt, beendet. „Es stimmt, wir suchen für das Lokal im Innenhof mit wunderschönem Gastgarten und für die Bar im Keller einen neuen Pächter, bestenfalls einen erfahrenen und engagierten Gastronomen, der mit unseren Werten mitgeht. Ein Speiserestaurant einerseits und die Bewirtung im Keller an der Bar bis vier Uhr nachts sind sicher eine Herausforderung“, erklärt Vereinsobmann Christian Pobaschnig.

Obmann von „kult:villach“ Christian Pobaschnig ist auf der Suche nach einem neuen Pächter © KK/“kult:villach“

Neuer Pächter kann heurige Sommersaison bereits mitnehmen

Der Zeitpunkt wurde jetzt gewählt, um der Nachfolgerin oder dem Nachfolger die Möglichkeit zu geben, das Sommergeschäft wirtschaftlich mitzunehmen. „Wir haben jedes Jahr um die 6000 Besucher allein bei unseren Veranstaltungen, dazu kommen noch externe Veranstaltungen, sowie die Möglichkeit am Villacher Kirchtag als eines von wenigen Lokalen bis vier Uhr früh geöffnet zu haben“, ergänzt Pobaschnig. Das Lokal im Innenhof des Kulturhofkellers hat eine Größe von 54 Quadratmetern, im Hof ist auf 80 Quadratmetern Platz für Gäste. Die Gesamtmiete liegt bei 1250 Euro pro Monat. „Wir hoffen jemanden zu finden, der Frühstück, Mittagsmenüs und Abendessen anbietet, und zusätzlich die Kellerbar betreut. Es gibt auch Gespräche mit dem Stadtmarketing, das Lokal vom Kellerbetrieb zu trennen, es ist aber noch nichts spruchreif“, zeigt sich der Obmann optimistisch.

Bei Veranstaltungen im Kulturhofkeller darf bis vier Uhr geöffnet sein © KK

Kulturelles Juwel in der Innenstadt

Im Kulturhofkeller finden seit 2011 regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen und andere kulturelle Veranstaltungen, wie Ausstellungen und Klanginstallationen statt. Der Keller ist einer der ältesten Gemäuer der Stadt. 2021 gestaltete der Künstler Sascha Mikel den Kulturhof neu. Touristen nutzen den Kulturhof oft als Fotopoint, wenn sie in der Draustadt urlauben. Besichtigungen sind jederzeit möglich, Anfragen telefonisch unter 0699 150 88 17 7.