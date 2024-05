Rund 36.000 Besucher locken die Schaubergwerke „Terra Mystica und Terra Montana“ jährlich in die Gemeinde Bad Bleiberg. Seit mehr als 30 Jahren zählen sie zu den beliebtesten Ausflugszielen in Kärnten. Am Standort der 68 Meter langen Bergmannsrutsche haben Besucher die Möglichkeit, in die Welt des Bergbaus und in die 700 Jahre alte Bergbaugeschichte des Hochtals einzutauchen. Die Schaubergwerke, die im Eigentum der Gemeinde sind, bieten Programmpunkte, die von Multimedia-Shows über Grubenbahnen bis hin zu historischen Bergbaumaschinen reichen.

Anfahrtsgebäude wird saniert

Das sogenannte Anfahrtsgebäude ist „in die Jahre gekommen“ und wird nun um knapp eine Million Euro saniert. Das Gebäude wurde in den 1970er-Jahren errichtet, eine Sanierung ist „dringend notwendig“, wie es heißt. Seit einigen Monaten werden Eingangsbereich, Kassa, Gastronomie, WC-Anlagen, Büros und das Bergbaumuseum sowie das Dach und die Fassade saniert. „Es gibt künftig einen barrierefreien Zugang und eine komplett neue Besucherstromlenkung. Heißt, es entsteht ein extra Ausgang. Bisher waren Ein- und Ausgang eine Türe, das war vor allem an Regentagen ein massives Problem, wenn die Leute draußen anstehen mussten“, sagt Amtsleiter David Gräfischer. Mit der Sanierung wurde im Spätherbst begonnen, die Fenster seien teils schon neu.

Nach der Winterpause geht es jetzt weiter. „Der gesamte Sanitärbereich wird erneuert, ebenso wie die Beleuchtung und es soll einen Lift in die Museumsräumlichkeiten im ersten Stock geben. Auf das neue Vordach kommt eine Photovoltaik-Anlage, im Innenraum entstehen Infrarot-Panele, damit es hier endlich etwas wärmer ist“, erklärt Gräfischer. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund eine Million Euro. „Die Investitionssumme wird getragen von der Gemeinde, dem Tourismusverband Bad Bleiberg, der Region Villach und der Abteilung drei des Landes Kärnten. Zusätzlich wurde noch eine Förderung seitens der Abteilung sieben des Landes Kärntens zugesichert. Fast zehn Jahre hat der Prozess gedauert, bis wir endlich sanieren konnten. Die Eröffnung ist für 1. Juni geplant“, sagt Bürgermeister Christian Hecher (ULB).

Käsepräsentation und Weinreifung

Während das Gebäude über Tage modernisiert wird, haben die Betreiber Michael und Janine Grafenauer bereits in den vergangenen Jahren Investitionen in den Stollen unter Tage getätigt. Der Betrieb in der Sanierungs-Phase läuft parallel weiter: „Seit 1. Mai haben wir täglich geöffnet“, sagt Grafenauer. Neue Attraktionen wie das Bleiberger Knappenspiel, wo Ausschnitte auf eine Felsenleinwand projiziert werden, zeigen die kontinuierliche Weiterentwicklung des Stollens als touristischen Höhepunkt in der Region – vor allem bei Schlechtwetter.

„Seit der Eröffnung 1995 ist im oberen Bereich der ‚Terra Mystica‘ nicht viel passiert, in den Schächten muss man alle zwei, drei Jahre erneuern, auch aufgrund der nassen Witterung. Vor zwei Jahren haben wir einen Schacht für die Käsepräsentation miteingebunden, im Moment arbeiten wir an einem Wein, der unter Tage reift – das wird aber noch dauern“, so Grafenauer weiter. Der Eintritt für Erwachsene kostet 20 Euro, für Kinder bis 14 Jahre zehn Euro. Familiengruppentarife sowie Ermäßigungen sind möglich. Für Kärnten Card-Inhaber ist der Eintritt frei.

Die Schaubergwerke

Die „Terra Mystica“ führt die Besucher unter Tage auf einem 600 Meter langen Fußweg durch sieben mystische Zechen. Eine Fahrt mit der zwei Kilometer langen Grubenbahn zur „Terra Montana“ ermöglicht es den Gästen, die Entwicklung des Bergbaus von früher bis heute in 14 Stationen zu erleben. Ein 49 Meter langer Schachtaufzug beendet die Erlebnisreise und bringt die Besucher zurück an die Oberfläche. Im Bergbaumuseum können Interessierte mehr über die 700-jährige Bergbaugeschichte erfahren, während das Karikaturenmuseum „Terra Humoristika“ für eine humorvolle Abwechslung sorgt. Die längste Bergmannsrutsche Europas bietet zudem ein einzigartiges Erlebnis unter Tage, begleitet von Shows und historischen Maschinen.