Einen Einheimischen in Bad Bleiberg nach dem Rezept für seinen Barbaraschnaps zu fragen, ist ungefähr so aussichtslos wie das Unterfangen, mit einem Sieb den Wörthersee leer schöpfen zu wollen. Man spricht, wenn überhaupt, nur über den Barbaraschnaps der anderen, um diesem zu attestieren, dass man ihn „nicht saufen kann“. So hält es auch Jakob Wirnsperger sen., der oberste Hüter der Tradition im Hochtal.