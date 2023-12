Egal ob Sünder oder nicht: Wer an der traditionellen Barbaramesse in Bad Bleiberg teilnimmt, büßt für seine kleinen Vergehen vor dem ersten Kreuzzeichen. Denn der Gottesdienst findet stets 300 Meter im Berginneren statt, in der seit 1933 als Felsentheater genutzten Perschazeche. Anmarsch: zu Fuß. Temperatur: acht Grad. Herausforderung: An vielen Stellen tropft Wasser von der Stollendecke.