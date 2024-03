Frühstück in allen Varianten und auch am Nachmittag, Bowls, Flammkuchen, Pasta. Die Villacher Innenstadt ist um ein Lokal reicher. Am Samstag, den 23. März, eröffnet im ehemaligen Restaurant „Goldenes Lamm“ das Frühstücks- und Lunchlokal „Cotidiano“ neu. Das Konzept der „Gustoso Gruppe“, die hinter dem Restaurant steht, ist hochwertige und zugleich schnelle Küche. Kennzeichen sind sogenannte Frühstück-Specials wie „Avocado-Toast Deluxe, Stramme Ziege, Egg Cellent oder Waffeln mit Beeren“. Zwei Kärntner Schmankerl sind ebenfalls auf der Speisekarte vertreten: Kärntner Nudel und Gulasch. Die Zutaten für die Speisen sind regional, auch Gebäck, Kuchen, Brownies und Co. sollen selbst zubereitet werden. Bei den Getränken setzt die Kette auf diverse Limonaden und Cocktails in den Abendstunden. Jeden Donnerstag soll von 17 bis 22 Uhr ein „Mädelsabend“ stattfinden, an dem es eine breite Auswahl an derartigen Getränken gibt.