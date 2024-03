Ein Blick auf die Speisekarte genügt, um zu sehen, was die Gäste im „Gina‘s Mö Café“ in der Mösslerstraße in Landskron erwartet: Geboten wird unter anderem Frühstück, Mittagsmenü sowie frisch gebackene Mehlspeisen. Seit September betreibt Gina Kohlweiss (46) das Bistro, das angeschlossen an den Baumarkt Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH ist. „Eigentlich habe ich es durch Zufall gefunden. Wir waren selbst einkaufen, sind ins Gespräch mit einem bekannten Mitarbeiter gekommen und seit September bin ich jetzt hier“, erzählt Kohlweiss.