Tiefe Trauer am Faaker See. Hannes Obersteiner, er betrieb das Pub-Cafe „Schinackel“ am Faaker See, erlag am Samstag gegen 22 Uhr einer kurzen, schweren Krankheit. Bekannt wurde der gebürtige Villacher nicht nur durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von „Wirt sucht Frau“ im Jahr 2016, Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP), der einen alten Schulfreund verlor, spricht von einem herben Verlust für den ganzen Ort.

„Er wird uns fehlen“

„Hannes war über Jahrzehnte lang der Motor des Nachtlebens am Faaker See, Generationen von jungen Leuten haben bei ihm das Fortgehen ‚gelernt‘“, sagt Poglitsch und weiter: „Sein frühes Ableben ist tragisch, er wird uns sehr fehlen. Es gab nie ein böses Wort von ihm, er war immer sehr freundlich zu den Leuten und hat den Faaker Bauernmark seinen Stempel augedrückt.“

27 Jahre lang betrieb Obersteiner das Lokal am Faaker See. „Das ‚Schinackel‘ war seine Partnerin“, sagt Alex Rudka, der Lebensgefährte Obersteiners Schwester. Mehrmals wurde das Lokal aus- und umgebaut, um für die Nachtschwärmer der Region gerüstet zu sein. Nun wird es für immer geschlossen. Ganz im Sinne von Obersteiner wird es aber eine „anständige Abschiedsparty“ für alles Stammgäste geben.

Die Verabschiedung des beliebten Wirtes findet am Freitag, 9. Februar, um 11 Uhr in Latschach statt.