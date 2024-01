Der bekannte Unternehmer Kommerzialrat Vincent Künig ist am 14. Jänner, kurz vor seinem 91. Geburtstag, verstorben. Mit der Übernahme des Kurbetriebes in Bad Eisenkappel im Jahr 1989 setzte der gebürtige Oberösterreicher den Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung des Gesundheitstourismus in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach, heißt es in der Traueranzeige der Gemeinde. Die Begräbnisfeierlichkeiten fanden am vergangenen Freitag in Kufstein statt, wo Künig seine Jugend verbracht hatte.