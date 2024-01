Ein Reinigungsunternehmen mit Hauptsitz in Klagenfurt zahlte bisher für seine fünf Standorte in Österreich fünfmal die GIS-Gebühr. Mit der Einführung des ORF-Beitrags ändert sich 2024 der verwaltungstechnische und finanzielle Aufwand für sein Unternehmen allerdings beträchtlich, fürchtet Geschäftsführer Thomas Schiefer. Die Regelung sieht nämlich vor, dass überall, wo für Betriebe Kommunalsteuer anfällt, auch der ORF-Beitrag zu zahlen ist. In vier Bundesländern – Kärnten, Steiermark, Tirol und Burgenland – ist zusätzlich noch eine Landesabgabe zu entrichten.