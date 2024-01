Schock für einen 57-jährigen Steirer und dessen Sohn am Sonntag in Kärnten: Die Steirer machten gegen 19.45 Uhr auf der Südautobahn in Techelsberg Halt auf einer Raststation. Als sie zehn Minuten später zurück zum Auto kamen, hatten unbekannte Täter dieses ausgeräumt. Die Täter hatten die linke hintere Scheibe eingeschlagen und aus dem Inneren des Autos Schmuckstücke, Brieftaschen und eine Tasche mit diversen Dokumenten gestohlen. Laut Angabe der Geschädigten entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Spurensicherer der Polizei waren vor Ort. Die Ermittlungen laufen.