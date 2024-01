„Fassungslos, tief bewegt und unbeschreiblich traurig, muss ich mitteilen, dass unser geschätzter und beliebter Straßenreferent und erster Vizebürgermeister Armin Mayer am 30. Jänner verstorben ist“, schreibt der Bürgermeister der Marktgemeinde Treffen, Klaus Glanznig (SPÖ), in einem Facebook-Posting. Er verabschiedet sich darin von einem langjährigen politischen Wegbegleiter und Mitgestalter der Gemeinde, der völlig unerwartet aus dem Leben gerissen worden ist. „Ich habe mit Armin so viel in den vergangenen Jahren erlebt und er ist zu meinem besten Freund geworden. Der Schmerz und die Trauer um ihn sitzt tief“, sagt Glanznig.