„Leider muss ich euch mitteilen, dass mein geliebter Papa am 15. Jänner von uns gegangen ist. Die Beisetzung wird im Kreise der Familie stattfinden. Begräbnis mit an Pforrer, wo olle blearn wollt er nit… aber des waß eh ah jeder der ihn gekonnt hot”, so beginnt Michelle Glöckner die Nachricht über den Tod ihres Vaters.

Der stadtbekannte Villacher, Rudi Glöckner, der erst als Tätowierer, dann als Künstler bekannt war, ist am Montag 66-jährig verstorben. Glöckner schrieb einst über sich selbst: „Erlernter Beruf: keiner, ausgeübte Berufe: Fernfahrer, Weltenbummler, Hafenarbeiter, Scratcher, Gastwirt, Handelsreisender, Taxifahrer, Türsteher, usw.“ Im Jahr 2000 eröffnete er mit seiner damaligen Frau Dana das Tattoostudio „House of Tattoo“ in Villach. Er schrieb gesellschaftskritische Texte auf „kärnöl“ und fand vor mehr als 10 Jahren den Weg in die Kunst.

„Er malte, um zu verarbeiten“

Seine Tochter Michelle, die selber als Künstlerin und Tattowiererin in Bad Bleiberg tätig ist, erzählt: „Mein Papa hatte 2005 einen Herzinfarkt, danach immer wieder Panikattacken. Es kam die Scheidung und um alles zu verarbeiten, begann er mit dem Malen. Er brachte viel damit zum Ausdruck, es belastete ihn schwer, dass die Welt so ist, wie sie ist. Auch wenn er es nach außen hin nicht zeigte“.

Glöckner hinterlässt zwei Kinder und drei Enkelkinder. Er wird in den kommenden Tagen im Kreise seiner Familie beigesetzt. Zuletzt hatte er eine Vernissage geplant, die so nicht mehr stattfinden wird. Michelle Glöckner hat jedoch geplant, eine Vernissage zu organisieren, vor allem mit Bildern, die noch niemand kennt. „So soll jeder die Möglichkeit haben, sich von meinem Papa zu verabschieden“.