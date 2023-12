Helmut Hernler, über viele Jahre im Vorstand der Gemeinde Finkenstein, ist am 14. Dezember im Alter von 80 Jahren verstorben. Hernlers politisches Wirken in Finkenstein begann 1979 im Gemeinderat, in dem er in diversen Ausschüssen tätig war. Von 1985 bis 1991 bekleidete er die Funktion des Obmannes für den Ausschuss Finanz- und Personalangelegenheiten. In den Jahren 1991 bis 2003 setzte er sich als Gemeindevorstand mit ganzer Kraft für das Baureferat ein. „Während seiner Tätigkeit als Baureferent konnten zahlreiche Projekte und Vorhaben verwirklich werden“, würdigt Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP). In seiner letzten Funktionsperiode war Hernler auch als Personalreferent für die Bediensteten der Gemeinde verantwortlich.