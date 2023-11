Die Nachricht erschüttert tief und zeigt die Endlichkeit des Lebens auf schockierendste Weise auf. Die 27-jährige Neuunternehmerin Sarah Rogner verstarb am Samstag, 18. November, an den Folgen eines Herz-Kreislaufstillstandes. Erst im Oktober wagte die Villacherin mit ihrem Freund Antonio la Corte den Schritt in die Selbstständigkeit. In der Villacher Innenstadt eröffnete das Paar das Geschäft „Teramy“ neu: eine Kerzenmanufaktur, die beiden ein stolzes Lächeln ins Gesicht zauberte.

Sarah Rogner mit ihrem Partner Antonio la Corte © KK/Facebook Slug-Linder

Sarah Rogner war das private und berufliche Glück nicht lange vergönnt. „Heute ist der beste Teil von mir gegangen, meine andere Hälfte, die Person, die mein Leben verändert hat, die mich gelehrt hat zu lieben, niemals ein Buch nach seinem Umschlag zu beurteilen, die kleinen Dinge zu schätzen, sie hat mich gelehrt, zu vergeben, zu reflektieren, zu meditieren, Lösungen für Probleme zu finden [....]“, trauert ihr Lebensgefährte auf Facebook. Auch in der Unternehmerschaft und vor allem bei den Firmennachbarn in der Italienerstraße sitzt der Schock tief.

Sarah Rogner ist die Enkelin des österreichischen und mehrfach ausgezeichneten Bauunternehmers und Architekten Robert Rogner (Therme Bad Blumau).