Ein geselliger und lustiger Mensch, der eine Gemeinde geprägt hat, ist nicht mehr. Afritz trauert um Josef Pertl. Der langjährige Vorstand der ÖVP, Obmann des Männergesangvereins und Funktionär beim Jagdverein Afritz am See-Sonnseite, verstarb am Dienstag im Alter von 67 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. „Josef hat sich in unserer Gemeinde sehr eingebracht und sie damals im Jahr 1991, nach der Verselbstständigung der Gemeinden, als Regierungskommissär auch für drei Monate geführt“, sagt Bürgermeister Maximilian Linder (FPÖ).