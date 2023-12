Die Direktorin der Mittelschule Finkenstein, Barbara Petritsch, sieht die Schule als einen „Ort, wo Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstwertgefühl und in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Wir möchten sie nicht nur in ihrer schulischen Entwicklung unterstützen, sondern mit ihnen gemeinsam eine gute Basis für ihren weiteren Lebensweg schaffen.“ Damit das gelingt, werden an der Schule einige Grundsätze gelebt: ein respektvolles Miteinander, ein positiver Umgang mit Kompetenz und Leistung sowie das Schaffen von Verantwortungsbewusstsein im Beisein von professionellen Lehrkräften.