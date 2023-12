Der Tod des eigenen Kindes ist das Schlimmste, das sich Eltern vorstellen können. Die Trauer ist groß, der Verlust kaum zu begreifen. Um den sogenannten Sternenkindern, also Kindern, die viel zu früh aus dem Leben gegangen sind, sowie den betroffenen Familien eine kleine Wertschätzung, Anerkennung und Anteilnahme zu schenken, verteilen Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) auch heuer wieder nachhaltige Weihnachtsengerln. Diese haben heuer Mädchen und Burschen der Mittelschule Völkendorf in liebevoller Detailarbeit gebastelt. „Sie haben dabei in erster Linie Materialien aus der Natur eingesetzt und die Engerln sehr individuell und kreativ gestaltet“, freut sich Katholnig bei der Übergabe an die Eltern. Auf dem Zentralfriedhof, wo sich auch die Gedenkstätte für die Sternenkinder befindet, stellen die beiden Vizebürgermeisterinnen vor Weihnachten einen Korb mit Engerln auf. Und Katholnig erklärt: „Eltern, auch die Geschwister, können sich einen Engel aussuchen und nach Hause mitnehmen, oder an die Gedenkstätte bringen.“ Sandriesser ergänzt: „Das Leben ist nicht immer fröhlich, bunt und lustig. Auch die Trauer und der Schmerz dürfen Platz in unserem Leben haben. Wir möchten mit dieser kleinen Aufmerksamkeit zeigen, dass betroffene Familien nicht allein sind und es Menschen gibt, die mit ihnen fühlen.“