Der Magistrat Villach will in Sachen Lohnverhandlungen wieder einen eigenen Weg gehen. Nachdem es 2022 für alle rund 1000 Mitarbeitenden eine Nulllohnrunde im Eintausch gegen Arbeitszeitverkürzung (38 statt 40 Wochenstunden) gegeben hat, wird ihnen für das kommende Jahr ein anderes Freizeit-Modell angeboten. Wer will, bekommt mehr Urlaubstage, statt der vollen inflationsangepassten Lohnerhöhung.