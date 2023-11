Eine Mischung aus Maroni, Weihnachtsgebäck und Punsch liegt in der Luft. Der Eislaufplatz beim Rathaus bietet die Bühne für Eisköniginnen und Eiskönige, die Adventhütten laden zum Flanieren ein und vor den Laternenbühnen lauschen Besucherinnen und Besucher Konzerten von Chören und Ensembles. Am heutigen Freitag um 18 Uhr wird in Villach der Adventmarkt eröffnet.