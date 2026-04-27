Menschen, die an Demenz erkrankt sind, haben ganz eigene Bedürfnisse. Genau hier setzt der neue „Lebensraum Demenz“ der Caritas Kärnten an. Überschaubare, geschützte Bereiche, eine klare Raum- und Farbgestaltung zur besseren Orientierung, Ruhe- und Aktivitätszonen sowie spezielle Angebote wie Sinneswände, Biografiearbeit oder Einzelaktivierungen schaffen eine Umgebung, in der sich Menschen mit Demenz möglichst selbstbestimmt entfalten können.

Das gesamte Pflege- und Betreuungsteam des Hauses ist demenzgeschult, und zusätzlich unterstützen Freiwillige und Hospizgruppen den Alltag im Wohnbereich. „Eine gute pflegerische Versorgung allein reicht bei Demenz nicht aus“, betont Bernhard Sunitsch, Pflegedienst- & Hausleitung im „Haus Suavitas“. „Menschen mit Demenz brauchen Zuspruch, Verständnis, Sinnesreize und Strukturen, die Sicherheit vermitteln. Mit dem ‚Lebensraum Demenz‘ schaffen wir einen Ort, der auf diese besonderen Bedürfnisse eingeht und gleichzeitig Stress, Unruhe und Weglauftendenzen bei den Betroffenen reduziert.“

Biografiebezogene Betreuung

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die individuelle, biografiebezogene Betreuung. Gewohnte Abläufe, vertraute Gegenstände, gemeinsames Essen eines extra abgestimmten Menüs in ruhiger Atmosphäre und eine flexible Tagesgestaltung orientieren sich am persönlichen Rhythmus der Bewohner. Auch Angehörige werden aktiv eingebunden – etwa durch Informations- und Gesprächsangebote rund um das Thema Demenz.

Für Donata Rössler-Merlin, Bereichsleiterin der stationären Betreuung und Pflege der Caritas Kärnten, ist der neue geschaffene Wohn- und Betreuungsbereich ein wichtiger Entwicklungsschritt in einem ihrer zwölf Pflegewohnhäuser in Kärnten: „Demenz ist in der Pflege und Betreuung von Menschen eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem ‚Lebensraum Demenz‘ setzen wir in Friesach ein bewusstes Zeichen für Würde, Respekt und Lebensqualität bis ins hohe Alter und den Umgang mit dieser weit verbreiteten Krankheit.“ Rund zwei Drittel der Bewohner im Friesacher Haus Suavitas leiden an Demenz in unterschiedlichen Ausprägungsstufen.

Eröffnung am 30. April

Die Eröffnung einer solchen Räumlichkeit darf natürlich der Öffentlichkeit nicht vorbehalten werden. Deswegen lädt die Caritas am Donnerstag, 30. April, um 14 Uhr ins „Haus Suavitas“ in Friesach ein. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, den neuen Wohnbereich kennenzulernen und vor Ort exklusive Einblicke in das Betreuungskonzept rund um die Krankheit des Vergessens zu erhalten.