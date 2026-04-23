Am heutigen Donnerstag beginnen am Friesacher Radweg (R7) entlang der Metnitztal Straße (L62) weitere Sanierungsarbeiten – und zwar zwischen der Kreuzung B317 und dem Krankenhaus Friesach. Parallel zur Straße entsteht hier ein rund ein Kilometer langer Teilabschnitt des überregionalen Radwegs mit einer Breite von rund drei Metern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 300.000 Euro.

Heuer werden noch rund 160.000 Euro investiert und das Projekt damit fertiggestellt. „Gut ausgebaute und sichere Radwege sind ein wichtiger Bestandteil moderner Freizeitinfrastruktur. Sie werden von Einheimischen ebenso wie von unseren Gästen intensiv genutzt und tragen wesentlich zur Attraktivität unserer Regionen bei“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP).

Die Vorarbeiten, wie das Schütten und Verdichten des Unterbaus, wurden bereits durch die Straßenmeisterei Friesach im vergangenen Herbst durchgeführt. Im Zuge der nun weiterführenden Baumaßnahmen werden die Schüttarbeiten zur Vorbereitung für die Asphaltierung fertiggestellt. In einigen Abschnitten ist zudem eine Entwässerung notwendig. Anschließend wird der Radweg asphaltiert und das Bankett hergestellt. Die gesamten Bauarbeiten sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein.

© Land Kärnten

Im Baustellenbereich kann es durch Baufahrzeuge zu einzelnen Behinderungen kommen. Es gilt daher eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. „Mit den Maßnahmen sichern wir den langfristigen Erhalt dieser wichtigen Infrastruktur, erhöhen die Lebensqualität in der Region und vermeiden zudem höhere Kosten in der Zukunft“, sagt Gruber.