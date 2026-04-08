Viele Bürgermeister und Entscheidungsträger fanden am frühen Dienstagabend den Weg in das Stift St. Georgen am Längsee, wo Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zur Auftaktveranstaltung der sogenannten regionalen Entwicklungsleitbilder (RELB) in Mittelkärnten einlud. Durch die Veranstaltung führte Moderatorin Martina Klementin.

„Es geht heute um eine Vision“, betont Gruber gleich zu Beginn. „Um eine Vision einer Region, die aus Gemeinden besteht, die zusammenarbeiten.“ Im Rahmen der Entwicklungsleitbilder möchte man herausfinden, welche Projekte wo stattfinden könnten. Es sollen Schwerpunkte gesetzt und Leuchttürme für jede Region definiert werden. Das soll eine abgestimmte und überregionale Standortentwicklung ermöglichen. Das Land Kärnten werde die Mittelkärntner Kommunen während des Prozesses, der bis Mitte 2027 andauern könnte, begleiten und ihn auch finanzieren. Hier arbeiten vor allem die Abteilungen 7 (Wirtschaftsstandort) und 10 (Ländlicher Raum) eng miteinander zusammen.

Entscheidungsträger kommen in Planungswerkstätten

Erstellt werden die Leitbilder in sogenannten Planungswerkstätten, wie Sabine Polesnig bekanntgab. Sie ist Unterabteilungsleiterin in der Abteilung 7. „Uns fehlt aktuell ein Bindeglied zwischen den Gemeinden und dem Land. Genau diese Rolle sollen die regionalen Entwicklungsleitbilder einnehmen“, betont Polesnig. Es werde in den kommenden Monaten viele Treffen und viele gemeinsame Termine geben, um die Strategien zu erarbeiten. Anfang bis Mitte nächsten Jahres sollen die Entwicklungsleitbilder fertiggestellt und im Anschluss präsentiert werden.

Ganz besonders im Fokus stand bei den Sprechern die interkommunale Zusammenarbeit. Moosburgs Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP) appellierte: „Wir müssen aufhören, neidisch über die Gemeindegrenze zu blicken, wenn der Nachbar einmal profitiert.“ Positive Entwicklungen seien nur zusammen möglich. „Denn die Menschen interessieren sich heute auch nicht mehr für Gemeindegrenzen. Der Mensch lebt in seinen Arbeitsräumen und sucht sich die Infrastruktur, die er benötigt.“

Wie kann man die Region weiterentwickeln? Diese Frage wurde in St. Georgen diskutiert © Andreas Hoi

„Ortskerne ausstatten“

Gerhard Mock, Obmann der Tourismusregion Mittelkärnten, hebt hervor, dass er vieles, was an diesem Abend gesagt wurde, bereits gehört habe. Der ehemalige St. Veiter Bürgermeister betont vor allem die Bedeutung kleiner Gemeinden und Ortschaften. „Vielerorts gibt es kein Geschäft mehr. Wichtig wäre, Wohnraum in den kleinen Ortschaften zu finden und zu schaffen.“ Es sei in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die Abwanderung einzubremsen. „Weil die Infrastruktur fehlt, weil Wohnraum fehlt. Wir müssen die Ortskerne mit Wohnungen ausstatten und genau das müssen wir in den Arbeitsgruppen erarbeiten.“

Der Osttiroler Standortentwickler Oskar Januschke zeigte schließlich auf, wo die Region Nachholbedarf hat. Der demografische Wandel spielt Mittelkärnten zum Beispiel nicht in die Karten, die Geburtenbilanz ist negativ. Außerdem sieht er hinsichtlich Breitbandverfügbarkeit im Bezirk Feldkirchen Verbesserungspotenzial. Siedlungsentwicklung, Bildung, Mobilität, Wirtschaft und Soziales: Projekte zu diesen verschiedenen Themen müsse man erarbeiten. „Die Entscheidungsträger müssen sich eine zentrale Frage stellen: Wie soll die Region 2040 aussehen?“

Gruber fordert positive Stimmung

Eine Antwort auf diese Frage gibt es freilich noch nicht. Wer an diesem Dienstagabend konkrete Aspekte erwartet hat, wurde enttäuscht – die Ausarbeitung von konkreten Ideen und Vorschlägen soll noch folgen. Landeshauptmannstellvertreter Gruber bittet die Entscheidungsträger um Elan und Optimismus. „Krempeln wir die Ärmel hoch und wirken wir der ewigen Nörglerei, der negativen Stimmung entgegen.“