Vor etwa einem Jahr kam es rund um den Adeg-Markt in Eberstein zu einer vergleichsweise einzigartigen Konstellation. Weil die Kommune zur Abgangsgemeinde wurde, wurden von der Gemeindeaufsicht jegliche Zuschüsse für das Kaufhaus, das sich in der Kapitalgesellschaft von Eberstein befand, untersagt. Das rief Bürgermeister Andreas Grabuschnig (ÖVP) auf den Plan. Er hat den Nahversorger schließlich um einen Euro übernommen – privat. „Es war alternativlos“, erzählt er. „Als Bürgermeister habe ich auch die Aufgabe, die Grundversorgung zu gewährleisten.“ Er habe unter anderem sein Gehalt als Gemeindechef zur Verfügung gestellt, um die Bilanz auszugleichen.

Ein Jahr später falle das Zwischenfazit positiv aus. „Wir versuchen natürlich, das Geschäft zu reformieren, um die Einnahmen und den Umsatz zu steigern“, sagt Grabuschnig. Dabei soll eine neue Strategie helfen, die am 1. April in Kraft getreten ist. Jetzt bietet man auch die Möglichkeit der Selbstbedienung bis 20 Uhr an. „Auch feiertags ist das möglich“, betont der Bürgermeister.

Grabuschnig: „Als Bürgermeister habe ich auch die Aufgabe, die Grundversorgung zu gewährleisten.“ © KK/ÖVP/Helge Bauer

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu diesem Vorhaben seien durchgehend positiv. „Man spürt schon, dass die Leute dankbar sind.“ Während der „normalen“ Öffnungszeiten beschäftigt Grabuschnig, der mit Hans Jörg Zöhrer jemanden hat, der sich um die Geschäftsführung kümmert, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Obwohl man weiterhin nach Möglichkeiten Ausschau halte, den Umsatz zu steigern, sei man dennoch auf der Suche nach einem selbstständigen Kaufmann, der das Geschäft übernehmen könnte. „Leider haben wir bisher noch niemanden gefunden“, erklärt Grabuschnig.

„Bestandteil eines funktionierenden Ortskerns“

Großes Lob für die Unternehmung gibt es vor allem von Ilmar Tessmann vom Verein „Lebenswertes Eberstein“. „Ein Geschäft im Ort ist weit mehr als nur ein Platz zum Einkaufen. Es ist ein entscheidender Bestandteil eines funktionierenden Ortskerns. Es trägt dazu bei, dass Eberstein seinen Dorfcharakter bewahrt und dass Gemeinschaft im Ort spürbar bleibt. Wo es kein Geschäft mehr gibt, verliert ein Ort oft auch ein Stück seines Zentrums und seiner Lebendigkeit.“ Ein „großer Dank“ gebühre hierbei Grabuschnig und Zöhrer. „Sie setzen sich hier nicht nur mit viel persönlichem Einsatz ein, sondern auch mit eigenem Geld, damit diese wichtige Einkaufsmöglichkeit für Eberstein erhalten bleibt.“