Es ist wieder soweit. Weihnachten naht in großen Schritten und somit auch die Weihnachtsfeiern. Auch Städte und Gemeinden sind in diesem Jahr wieder in Feierlaune, und das, obwohl die finanzielle Situation bei vielen angespannt ist. Wie die fünf Stadtgemeinden in Mittelkärnten feiern, ist sehr unterschiedlich.