Die 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Wolfsberg müssen wegen Sparmaßnahmen dieses Jahr auf die gemeinsame Weihnachtsfeier verzichten. Auch in der Region Villach müssen viele Gemeinden und Unternehmen aktuell Einsparungen treffen. Wie eine stichprobenartige Umfrage der Kleinen Zeitung zeigt, wird dies jedoch nicht durch den Verzicht auf Weihnachtsfeiern gemacht. Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber reservieren wie gewohnt in Restaurants, das wird durch eine gute Buchungslage in der Gastronomie bestätigt. Einige behelfen sich mit alternativen Möglichkeiten des geselligen Beisammenseins, wie Caterings. Und auch in den Gemeindeämtern will man trotz der angespannten Lage feiern.