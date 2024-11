Weihnachtszeit bedeutet nicht nur Kerzenlicht und Punsch, sondern auch ein Stück Dankbarkeit und Gemeinschaft. In den Bezirken Feldkirchen und St. Veit nutzen viele Unternehmen ihre Feiern, um mit den Mitarbeitenden das Jahr Revue passieren zu lassen und gemeinsame Erfolge zu feiern. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie Betriebe dieses Jahr ihre Festivitäten gestalten.

Bei der Hirsch Servo Gruppe ist die Weihnachtsfeier ein fester Bestandteil der Jahresplanung. „Wie jedes Jahr feiern wir am letzten offiziellen Arbeitstag direkt im Werk“, erklärt Barbara Wagner, Personalleiterin des Unternehmens. Dabei wird eine Fläche in der Produktion freigeräumt und zum Veranstaltungsort umfunktioniert . Rund 200 Mitarbeitende kommen zusammen, um bei Buffet, Musik und weihnachtlicher Atmosphäre das Jahr ausklingen zu lassen. „Das Essen wird von lokalen Wirten zubereitet, was uns sehr wichtig ist“, so Wagner weiter. Nach dem Fest sorgt ein Shuttle-Service dafür, dass jeder sicher nach Hause kommt.

Einen anderen Ansatz verfolgt Haslinger Stahlbau, wo die Weihnachtsfeier eine lange Tradition hat. „Wir nutzen den Abend, um gemeinsam das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und Herausforderungen und Erfolge zu reflektieren“, erklärt Geschäftsführer Arno Sorger. Aufgrund der Unternehmensgröße wird der Stadtsaal in Feldkirchen angemietet, der optimale Bedingungen für die rund 180 bis 190 Mitarbeitenden bietet. Ab 17 Uhr beginnt die Feier mit einer reich gedeckten Weihnachtstafel. „Vom offiziellen Teil geht es nahtlos in den gemütlichen über, meistens wird bis spät in die Nacht gefeiert“, so Sorger.

Auch die heimischen Gasthäuser spüren die Hochkonjunktur der Weihnachtszeit. Beim Feldkirchner Wirt Seitner sind bereits viele Reservierungen für Weihnachtsfeiern eingegangen. „Wir sind tatsächlich schon recht voll in den Wochen vor Weihnachten“, heißt es aus dem Traditionsbetrieb.

Ähnlich gefragt in der Weihnachtszeit sind die Gasthäuser in St. Veit. Der Steirerhof ist die letzten drei Freitage vor Weihnachten bereits voll ausgebucht: „Insgesamt ist die Auslastung dieses Jahr gefühlt höher als in den vergangenen Saisonen”, berichtet eine Mitarbeiterin.

In der Springer Maschinenfabrik wird heuer in einem Seminarhotel in Metnitz gefeiert. „Uns ist die Weihnachtsfeier als Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr wichtig“, erklärt Ivana Flores, Head of Marketing. Besonders ist der familiäre Charakter der Feier, an der auch die Familie Springer teilnimmt. Nach dem Abendessen und den Ehrungen für langjährige Mitarbeitende – teilweise seit 40 Jahren im Betrieb – verwandelt sich der Festsaal in einen Partyraum inklusive DJ. „Das Shuttle bringt danach alle sicher nach Hause“, so Flores.

Deutlich kleiner, aber ebenso stimmungsvoll feiert die Tilly Holzindustrie in Althofen. „Am 13. Dezember treffen wir uns in einem Gasthaus in Guttaring“, erklärt Melanie Ebner, Assistentin der Geschäftsführung. Bei Punsch, Maroni und Musik kommen 3 Generationen der Familie Tilly mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, um in festlichem Rahmen zu feiern. „Es ist ein gemütlicher Abend abseits des Arbeitsalltags, bei dem man sich in privater Atmosphäre austauschen kann.“ Ein Heimbringer-Shuttle sorgt für die sichere Rückfahrt.