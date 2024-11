Oddny Skaar ist jeden Mittwoch und Samstag am St. Veiter Bauernmarkt anzutreffen, wo sie Lachsprodukte verkauft. Seit 1992 lebt die gebürtige Norwegerin in Kärnten. Vor rund acht Jahren beschloss sie, ihren Beruf als Köchin aufzugeben und sich ganz ihrem Hobby zu widmen. „Ich bin in Norwegen aufgewachsen, direkt am Meer, wir haben schon als Kinder gefischt und mein Vater hat früher, bei uns zu Hause, auch immer Lachs geräuchert“, erzählt Skaar. Damit sie ihrem Hobby nachgehen konnte, wurden in der heimischen Garage in Bad Kleinkirchheim ein Kühlraum und eine Räucherkammer eingerichtet. Über die Jahre wurde die Produktion immer professioneller. Mittlerweile reicht die Produktpalette von warm- oder kaltgeräuchertem Lachs mit verschiedenen Gewürzen, über Graved Lachs, bis hin zu Lachstatar und Senfsauce.