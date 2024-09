Jochen Lobenwein und seine Familie haben sich 2018 einem besonderen Projekt verschrieben: der Revitalisierung des Hansalehofs in Guttaring. Nach 35 Jahren, in denen der Hof verpachtet und stillgelegt war, bewirtschaften sie das bereits seit 100 Jahren in Familienbesitz befindliche Anwesen nun wieder in eigener Regie – und das als Biohof.