Maria Maier ist seit 15 Jahren als Seminarbäuerin tätig. Die Leidenschaft für verschiedene Kräuter und das Wissen dazu begleiten sie aber schon viel länger. „Angefangen habe ich mit Kräuterkursen und -vorträgen, der Garten hat sich dann so langsam entwickelt“, erzählt Maier. Heute umfasst der Permakultur- und Kräutergarten am Kropfhof in St. Salvator rund 3000 Quadratmeter. Dort wachsen Kräuter, Beeren, Gemüse, Blumen und Obstbäume. „Alles wächst durcheinander, aber mit System. Die Kräuter haben auch deshalb sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe, weil sie in Symbiose mit anderen Pflanzen gedeihen dürfen“, erklärt sie.