Lebendige Kreislaufwirtschaft, Bio-Lebensmittel und nachhaltige Landwirtschaft stehen bei Familie Erian, aus Kraindorf in St. Veit, im Vordergrund. Seit dem Jahr 1980 betreibt die Familie ihre Direktvermarktung. Milch-, Getreide- und Hanfprodukte werden nach Demeter-Richtlinien, in einer biologisch-dynamischen Landwirtschaft produziert. „Wir betreiben eine Sieben-Felder-Wirtschaft und achten auf eine lebendige Kreislaufwirtschaft“, erklärt Hanno Erian. Seit rund zehn Jahren wird am Hof Hanf angebaut. Nicht nur, um die wertvollen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze zu nutzen, sondern auch, weil Hanf auf natürliche Weise dabei helfen kann, Unkraut zu vermeiden.