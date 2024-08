Große Pläne hat die RMM Chalet Invest GmbH in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim: In Staudach, etwa 150 Meter von der Bergbahn entfernt, soll eine Wohnanlage entstehen. Konkret handelt es sich dabei um sieben Häuser mit insgesamt 17 Wohnungen. Rund 12 Millionen Euro legt das Investitions-Unternehmen mit Sitz in Globasnitz dafür auf den Tisch.