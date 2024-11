Es musste für Maximilian Müller nicht immer unbedingt ein Job im Gastgewerbe oder im Tourismus sein. Nun, knapp vor der Matura an der Kärntner Tourismusschule, holte er sich den Vize-Europameister-Titel als Sommelier bei einem Wettbewerb des Europäischen Verbandes der Hotel- und Tourismusschulen (AEHT) in Riga. „Ich weiß durch die letzten vier Jahre in der Schule, dass ich in diesen Beruf gehöre und ich habe auch eine Leidenschaft für den Wein entwickelt“, sagt der 18-Jährige. Im Rahmen der Schulausbildung absolvierte er auch die Jungsommelier-Ausbildung. Seine Leidenschaft und Wissen, beides in Kombination, brachten ihm nun die Silbermedaille beim Wettbewerb.