Im Mai hat er das „Bootshaus“ am Längsee übernommen, nun folgt die nächste Gastronomie, die Patric Tellian betreiben wird. Ab 1. Dezember steigt er in den Straßburger Kollerhof ein, die Pacht ist in trockenen Tüchern. „Durch das ‚Bootshaus‘ haben wir uns einen guten Ruf erarbeitet“, erzählt er. „Dadurch ist die Besitzerfamilie Wotke an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.“ Bei der ersten Besichtigung des Lokals sei der Gastronom bereits „überwältigt“ gewesen: „Die Location ist ein Wahnsinn.“