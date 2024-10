Es war im September vor sechs Jahren. Da funkte es zwischen Caroline Wandelnig (28) aus Eberdorf bei Althofen und Manuel Niederer (30) aus Straßburg im Gurktal. „Er hat von mir im Internet einen Beitrag über meinen Beizvogel ‚Emmy‘ gelesen“. Das fand bei Manuel großen Gefallen und plötzlich stand er vor mir in Eberdorf“, erzählt die Braut.

Die beiden blieben nach dem ersten Treffen weiterhin in Kontakt. Beim Reiten und bei der Jagd wurde aus der anfänglichen Freundschaft eine innige Liebe, die so weit führte, dass Manuel mit Sack und Pack zu seiner Angebeteten – sie absolvierte damals in Graz ihr Jusstudium – übersiedelte. Und im September des Vorjahres war es dann so weit. Nach dem Heiratsantrag war klar: Einer Hochzeit steht nichts mehr im Wege.

Flitterwochen in Ägypten

Die standesamtliche Trauung zwischen dem selbständigen Elektriker und der Konzipientin ging in der Heimat des Bräutigams – in Straßburg im Gurktal – vor dem Standesbeamten Helmut Hoi über die Bühne. Auch die „Freie Trauung“ – umrahmt von Simon Mösslacher – fand aufgrund der Wetterkapriolen in der alten Bischofsstadt statt. Dann machte sich der rund 140-köpfige Hochzeitstross auf in Richtung Schloss Töscheldorf nahe Althofen zum Hochzeitsmahl. Klar, dass im wunderschönen Ambiente bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert wurde. So wurde die Hochzeitsband „Coaltown“ für diesen Ehrentag extra aus Tirol „eingeflogen“.

Wohin die Hochzeitsreise ging? Nach Ägypten, sind doch die Jungvermählten begeisterte Taucher. Übrigens: Beide wollen es ihren Eltern nachmachen: Diese sind beide jeweils schon über 30 Jahre verheiratet!